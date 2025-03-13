الحرارة سترتفع إلى 27 درجة.. ولكن إحذروا "غدر" آذار سيكون قاسياً الأجواء القطبية والمنخفضات عائدة!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه مع ارتفاع الضغط الجوّي فوق شبه العربية نشاط المرتفع الشبه مداري، بدأت الرياح الشرقية تتدفّق نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بعد ظهر يوم امس الاربعاء وسوف تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل على ان تدخل ذروة نشاطها في الويك اند فترتفع درجات الحرارة لتتراوح بين 25 و 27 درجة ساحلاً و 26 بقاعاً و 24 جبلاً، وتشتد سرعتها بين الحين والآخر لتلامس 60 كم في الساعة.أضاف: "طقسٌ ربيعي دافئ بامتياز، هكذا سيُنهي فصلُ الشتاء ايامه الاخيرة، ليبدأ فصل الربيع بأجواء شتوية قطبية شديدة البرودة، مع منخفضات تحمل امطارا وثلوجاً كثيفة على الجبال، الامر الذي سيعيد النشاط لمراكز التزلج تمدد موجات جليدية نحو واليونان، ويعود السبب الى هبوط المرتفع القطبي نحو البحر الاسود وتمدد منخفض البحر الاحمر نحو لبنان وفلسطين وسوريا والاردن، الامر الذي سيساهم بتمدد الكتل القطبية في المنطقة اعتبارا من منتصف الاسبوع المقبل فتتراجع درجات الحرارة وتنهار بمعدل 20 الى 26 درجة بقاعاً وجبلاً، و بين 8 و 13 درجة ساحلا.وتابع: "إحذروا غدر ففي ظرف 30 ساعة ستنهار درجات الحرارة وينقلب الطقس من ربيعي دافىء الى قطبي وشتوي ومثلج، طقس يومي الخميس والجمعة، مشمس قليل الرطوبة الرياح الصحراوية القادمة من الربع الخالي، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف يوم الجمعة لتتابع ارتفاعها بشكل ماحوظ يومي السبت والاحد.