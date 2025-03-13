جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا.. والتعيينات ابرز البنود

التأم في جلسته العادية في قصر الساعة العاشرة من قبل الظهر، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

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وابرز بنود جدول أعمال التعيينات العسكرية والامنية، بالاضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحثا في خلاله المستجدات والأوضاع العامة.