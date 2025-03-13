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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا.. والتعيينات ابرز البنود

Lebanon 24
13-03-2025 | 04:04
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 التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا الساعة العاشرة من قبل الظهر، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس  الحكومة نواف سلام والوزراء.
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وابرز بنود جدول أعمال مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والامنية، بالاضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
 
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحثا في خلاله المستجدات والأوضاع العامة.
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