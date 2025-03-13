فادي كرم: موضوع تطبيع لبنان مع إسرائيل غير مطروح

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أكد فادي كرم، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أن "موضوع تطبيع لبنان مع غير مطروح"، لافتاً إلى أنّ "كثيرين متضررون في المنطقة من استتباب الأمن في لبنان ومشروع بناء الدولة، لذا ستُبثّ من الشائعات حول هذا الموضوع والتي لا نعرف مصدرها ومن يقف وراءها".وعن موقف "القوات اللبناني" من عقد اتفاقية سلام بين لبنان وإسرائيل، شدد على أن "المسألة غير مطروحة بالنسبة إلى القوات وهي لا تبحث في الموضوع، إذ ما يهمها هو أن تثبت الدولة أنها قادرة على مؤسساتها وسيادتها وتقوم الكامل وهي تعتبر ألّا إرضاءات في مسألة السيادة والمحاسبة".وعن التعيينات العسكرية والأمنية، اعتبر أنّ "ما يتبيّن هو أنّها تخضع لمعيار الكفاءة، وأمور التعيينات تجري بشكل سريع وبتفاهم واضح بين الجمهورية والحكومة"، مشيراً إلى "أننا سنرى في الأشهر المقبلة إذا كانت هذه الخيارات في مكانها، فالوضع تغيّر ولم يعد كما في يعتمد على المحاصصة، بل باتت المسألة تتجه إلى البحث في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".وعن دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة إلى الانتخابات البلدية، قال: "أعتقد أنه سيدعو قبل شهر من موعد الانتخابات".