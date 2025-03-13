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لبنان

دريان: للحفاظ على وحدة بيروت وأهلها ودعم مبادرات تحسّن أوضاعهم

Lebanon 24
13-03-2025 | 04:58
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رعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان  افطار "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" في فندق" فينيسيا"،  حضره ممثل رئيس الحكومة نواف سلام الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ووزير الداخلية أحمد الحجار وممثل الرئيس سعد الحريري الدكتور جلال كبريت، والعديد من الشخصيات السياسية والقضائية والعسكرية والاجتماعية والأهلية والإعلامية.
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 استهل الحفل بكلمة للزميل منير الحافي، ثم تحدث رئيس الاتحاد محيي الدين كشلي الذي اكد عدد النشاطات التي يقوم بها لخدمة اهل بيروت رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، داعيا الى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن.

واعلن شراء مقر دائم للاتحاد في منطقة مار الياس، والمساعي التي بذلت لإنجاز هذا المشروع بتبرع من اهل الخير، وأطلق مبادرات عدة لدعم أبناء بيروت، منها مشروع الصندوق التعاضدي الصحي الذي سيتم إنشاؤه لمساعدة العائلات في تحمل تكاليف الطبابة والاستشفاء، بالإضافة إلى مطالبته بإعطاء بيروت حقها في التعيينات الإدارية وضرورة إشراك أبناء العاصمة في إدارة شؤون بلديتها.

 وقدم كشلي وأعضاء الاتحاد عباءة بيروت إلى المفتي دريان عربون محبة وتقدير لدوره الإسلامي و الوطني الجامع.

واكد المفتي دريان ان "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية يجمع أبناء بيروت الأوفياء لوطنهم وينشرون روحة المحبة والتعاون والتضامن لما فيه مصلحة بيروت وأهلها".

ودعا إلى "دعم إنشاء الصندوق التعاوني الطبي والصندوق التكافلي لمساندة أبناء بيروت في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وقال: "إن حب الأوطان من الإيمان، وعلينا المحافظة على وحدة بيروت وأهلها، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين أوضاعهم".

ختم: "أملنا أن تبقى بيروت عزيزة كريمة على الجميع، وبفضل جهود المخلصين، ستنال حقوقها".
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