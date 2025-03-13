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لبنان
طقس الأيام المقبلة.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حتى مساء الثلاثاء
Lebanon 24
13-03-2025
|
05:39
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يسيطر على
لبنان
طقس مستقّر تحت تأثير كتل هوائية دافئة مصدرها شمال
أفريقيا
تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيرها حتى مساء الثلاثاء حيث يتحوّل تدريجيًا إلى متقلّب مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.
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ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اّذار بيروت بين ١٣ و ٢٢،
طرابلس
بين ١١ و ٢٠ وزحلة بين ٦ و ١٧ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية (بحدود ال٤ درجات) مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة
خاصة
جنوب البلاد تلامس ال ٤٥ كلم/ساعة.
الجمعة: صافٍ إجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
السبت: صافٍ إجمالاً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دافئة نسبيًا وفوق معدلاتها الموسمية ، بينما تبقى دون تعديل يُذكر على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح أحيانًا
خاصة
شمال وجنوب البلاد.
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
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