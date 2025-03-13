قوة من الجيش تنفذ عملية دهم في بريتال.. إليكم السبب

داهمت قوة من الجيش بلدة واوقفت م .ح. ص . لاطلاقه تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي بتحطيم واقفال احد الصروح التربوية في بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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