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لبنان

اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية

Lebanon 24
13-03-2025 | 05:53
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وقعت الجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها الدكتور بسام بدران اتفاقية تعاون (مدتها خمس سنوات) مع جامعة بيروت العربية ممثلة برئيسها الدكتور وائل نبيل عبد السلام، وذلك بحضور الامين العام لجامعة بيروت العربية الدكتور عمر حوري وعميد الشؤون الاكاديمية والعلاقات الدولية فيها الدكتور صبحي أبو شاهين.
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تهدف الاتفاقية إلى" إقامة علاقات تعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والبحثية في كافة التخصصات والبرامج وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من الجامعتين والقوانين اللبنانية النافذة وخصوصا تلك المتعلقة بالملكية الفكرية والأدبية.

وبموجب الاتفاقية، يشمل التعاون تنظيم مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية في الجامعتين، إضافة إلى تبادل الكتب والمنشورات والدراسات ونتائج الأبحاث والتعاون في المشاريع الدولية في مجال التعليم العالي.
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