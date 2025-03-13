Advertisement

لبنان

مشلب: للمجلس الدستوري الحق باتخاذ ما يراه مناسبا في حال تم الطعن بالموزانة

Lebanon 24
13-03-2025 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1332770-638774650919853542.jpg
Doc-P-1332770-638774650919853542.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اوضح رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" عن إمكان تقديم طعن بمرسوم قانون الموزانة العامة لعام 2025، والذي ينوي بعض النواب التقدم به قائلا:" يستطيعون التقدم بالطعن وتسجيله في المجلس وقد يقبل بالشكل وقد لا يقبل والمجلس يتخذ القرار لذي يراه مناسبا".
Advertisement

اضاف:" منذ نشأة المجلس الدستوري وحتى تاريخنا هذا لم تحدث مثل هذه السابقة. والقانون اللبناني يستأنس بالاجتهاد الفرنسي ولكن إذا كان لدينا قوانين مغايرة فلا نأخذ بها".
مواضيع ذات صلة
ترامب: نتنياهو غاضب بشأن ما حدث لجثث لأطفال الإسرائيليين أمس وله الحق في أن يكون كذلك
lebanon 24
13/03/2025 13:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس العراقي: الحق الفلسطيني أصيل ولا يمكن التنازل عنه
lebanon 24
13/03/2025 13:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطة المصرية لغزة: للفلسطينيين الحق بدولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب بسلام مع إسرائيل
lebanon 24
13/03/2025 13:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: نرفض أي إملاءات أو ضغوط خارجية ونسعى لإعطاء الجميع الحق في تقرير مصيرهم
lebanon 24
13/03/2025 13:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:38 | 2025-03-13
07:35 | 2025-03-13
07:32 | 2025-03-13
07:30 | 2025-03-13
07:15 | 2025-03-13
07:00 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24