مشلب: للمجلس الدستوري الحق باتخاذ ما يراه مناسبا في حال تم الطعن بالموزانة

Advertisement

اوضح الدستوري طنوس مشلب في حديث الى "الوكالة للاعلام" عن إمكان تقديم طعن بمرسوم قانون الموزانة لعام 2025، والذي ينوي بعض النواب التقدم به قائلا:" يستطيعون التقدم بالطعن وتسجيله في وقد يقبل بالشكل وقد لا يقبل والمجلس يتخذ القرار لذي يراه مناسبا".اضاف:" منذ نشأة الدستوري وحتى تاريخنا هذا لم تحدث مثل هذه السابقة. والقانون اللبناني يستأنس بالاجتهاد الفرنسي ولكن إذا كان لدينا قوانين مغايرة فلا نأخذ بها".