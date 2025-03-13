تحذير من الدفاع المدني للمواطنين... هذا ما جاء فيه

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات في المديرية للدفاع المدني التالي :

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استنادًا إلى النشرة الصادرة الخميس ١٣ ٢٠٢٥ عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية للطيران المدني، والتي تشير إلى تأثر بكتل هوائية دافئة مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة في الجنوب تصل سرعتها إلى ٤٥ كم/ساعة، مما قد يسرّع ذوبان الثلوج ويرفع مياه الأنهر، إلى جانب احتمال إقدام المزارعين على تنظيف أراضيهم عبر حرق الأعشاب اليابسة،

تحذر المديرية للدفاع المدني من المخاطر التي قد تنجم عن هذه العوامل، وتدعو المواطنين إلى التقيّد بالإرشادات التالية حرصًا على سلامتهم:

*إرشادات عامة:*

- الابتعاد عن ضفاف الأنهر حين يكون التيّار سريعًا جراء ذوبان الثلوج.

- عدم السباحة في الأنهر والبحيرات وبرك الزراعية.

- عدم القفز من الأماكن العالية، خصوصًا في المواقع الصخرية.

- مراقبة الأولاد ومنعهم من الاقتراب من ضفاف الأنهر أثناء النزهات في الطبيعة.

- عند التجول على متن القوارب في البحيرات، يجب عدم الوقوف داخلها والتأكد من ارتداء سترة النجاة.

*إرشادات لأصحاب الأراضي الزراعية:*

- عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي، لأنها تشكّل وقودًا سريع الاشتعال، خصوصًا عند وجود هواء قوي.

- تنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات.

كما تودّ المديرية للدفاع المدني التأكيد أنها رفعت الجهوزية في مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، وهي على أتمّ الاستعداد لتلبية نداءات الإغاثة والتدخل الفوري لتقديم المساعدة عقب الاتصال على الرقم ١٢٥.

ملاحظة: أينما كنت، وعند سماعك منبه سيارات الإطفاء أو الإسعاف، أفسح لها مجال المرور.