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لبنان

مجلس الوزراء أقرّ التعيينات العسكريّة... إليكم مقررات الجلسة

Lebanon 24
13-03-2025 | 06:38
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أقرّ مجلس الوزراء تعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش، والعميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي.
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كما أقرّ مجلس الوزراء تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة.
 
 
كذلك، عُيّن العميد مرشد الحاج سليمان نائباً لمدير عام أمن الدولة.
 
 
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء عن عقد جلسة خاصة غير عادية يوم الإثنين المقبل، لدرس آلية التعيينات الإدارية.
 
 
وأضاف مرقص أنّ مجلس الوزراء أقرّ البند المتعلق بتطويع 4500 جندي في الجيش على 3 دفعات.
 
 
وأوضخ أنّ "التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة، ونعمل في مجلس الوزراء بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات".
 
 
وقال مرقص: "طلبتُ البتّ بموضوع طلب سلفة على الاحتياطي لاستكمال هذا العام للعاملين في "تلفزيون لبنان" وسواهم من هذه المؤسسات".
 
 
وأضاف: "لن نُقدم على أيّ تعيينات من دون معايير أو آلية تتبع السّلك المعني".
 
 
كما أشار إلى أنّ "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوضح أن وفد صندوق النقد الدولي أكد ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان وشدّد على إقرار قانوني السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافيّة وإعادة هيكلة المصارف".
 
 
وتابع مرقص أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام أكّد خلال لقائه وفد صندوق النقد الدولي أنّ هدف لبنان التوصل إلى برنامج معه في أقرب وقت ممكن".
 
 
كرامي
 
 
أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن مجلس الوزراء أقر رفع اجر الساعة للاساتذة المتعاقدين.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيبدأ مع بدء العام الدراسي.
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