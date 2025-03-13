مجلس الوزراء أقرّ التعيينات العسكريّة... إليكم مقررات الجلسة

أقرّ تعيين رودولف هيكل قائدا للجيش، والعميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي.

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كما أقرّ تعيين حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة.

كذلك، عُيّن مرشد الحاج نائباً لمدير عام أمن الدولة.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة عن عقد جلسة غير عادية يوم الإثنين المقبل، لدرس آلية التعيينات .

وأضاف مرقص أنّ أقرّ البند المتعلق بتطويع 4500 جندي في الجيش على 3 دفعات.

وأوضخ أنّ "التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة، ونعمل في بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات".

مرقص: "طلبتُ البتّ بموضوع طلب سلفة على الاحتياطي لاستكمال هذا العام للعاملين في "تلفزيون لبنان" وسواهم من هذه المؤسسات".

وأضاف: "لن نُقدم على أيّ تعيينات من دون معايير أو آلية تتبع السّلك المعني".

كما أشار إلى أنّ "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوضح أن وفد صندوق النقد الدولي أكد ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان وشدّد على إقرار قانوني السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافيّة وإعادة هيكلة المصارف".

وتابع مرقص أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام أكّد خلال لقائه وفد صندوق النقد الدولي أنّ هدف لبنان التوصل إلى برنامج معه في أقرب وقت ممكن".

كرامي

أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن أقر رفع اجر الساعة للاساتذة المتعاقدين.

وأشارت إلى أن هذا القرار سيبدأ مع بدء العام الدراسي.