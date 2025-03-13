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لبنان
تعميم من وزير المال الى كتاب العدل
Lebanon 24
13-03-2025
|
06:48
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أصدر وزير
المالية
ياسين
جابر
تعميماً الى كتاب العدل يتعلق بإصدار إيصال بالمبالغ التي يستوفونها، ويطلب منهم تطبيق القرار 46/1 الصادر عن وزيري
المالية
والعدل بتاريخ 10/1/2024،
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وجاء في التعميم:
" وحيث أنه بتاريخ 26/3/2024 تم إرسال كتاب إلى مجلس الكتاب العدل تحت الرقم 594/ص1 تم تضمينه العبارة التالية:
"يطلب من جانبكم تذكير
جميع
الكتاب العدل بضرورة تطبيق القرار المنوه عنه والتأكيد على
العمل
بمضمونه فوراً، تلافياً لتحمل التبعات القانونية والضريبية"،
وحيث تبين أن معظم الكُتاب العدل لم يلتزموا لتاريخه بمضمون القرار المشار إليه، وبالتالي خالفوا أحكام هذا القرار وأحكام النصوص القانونية التي بُني عليها،
لذلك،
يطلب
إلى
جميع
الكُتاب العدل وجوب تطبيق القرار المنوه عنه والعمل بمضمونه فوراً، علماً أنه سيتم الإيعاز إلى المديريات المختصة ابتداءً من 1/4/2025 التحقق من تقيد كتاب العدل باستخدام الإيصال واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل مخالف".
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