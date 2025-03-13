"جيروزاليم بوست": هل هناك محادثات للتطبيع بين لبنان وإسرائيل؟

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وذكرت "جيروزاليم بوست" في تقرير تحت عنوان "مصدر: لا للتطبيع بين ولبنان"، أن مصدراً مطلعاً على الأمور تحدث إلى الصحيفة، صرح بأنه لا توجد حالياً أي حول التطبيع بين وإسرائيل.



وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذا الأمر جاء بعد أن صرح مسؤول سياسي إسرائيلي للصحافيين بأن "المناقشات مع بشأن جزء من خطة واسعة وشاملة"، معرباً عن مواصلة هذا الزخم وتحقيق التطبيع مع . كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن عدم وجود تطبيع بين وإسرائيل حالياً، وذلك بعد التصريحات والتقارير الأخيرة التي أشارت إلى مناقشات مع بشأن كجزء من خطة أوسع.وذكرت "جيروزاليم بوست" في تقرير تحت عنوان "مصدر: لا للتطبيع بين ولبنان"، أن مصدراً مطلعاً على الأمور تحدث إلى الصحيفة، صرح بأنه لا توجد حالياً أي حول التطبيع بين وإسرائيل.وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذا الأمر جاء بعد أن صرح مسؤول سياسي إسرائيلي للصحافيين بأن "المناقشات مع بشأن جزء من خطة واسعة وشاملة"، معرباً عن مواصلة هذا الزخم وتحقيق التطبيع مع .

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن إدارة الأميركي ترامب، أعلنت عن نجاحها في التوسط في بين وإسرائيل لمناقشة 13 نقطة متنازعاً عليها على طول البرية، بالإضافة إلى النقاط الخمس الثابتة التي تعمل فيها حاليًا في جنوب .

ونقلت الصحيفة عن سياسي إسرائيلي قوله: "كما أن للبنان مطالبات بشأن الحدود، كذلك لدينا، سنناقش هذه الأمور".

وعلى الرغم من ذلك، قال مطلع على تفاصيل المحادثات بين البلدين للصحيفة الإسرائيلية، إن هذه المحادثات ستستغرق أسابيع قبل أن تبدأ، وحتى ذلك الحين، ليس من الواضح ما إذا كانت ستتوصل إلى اتفاقات أم لا". (الإمارات 24)