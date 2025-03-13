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لبنان
"جيروزاليم بوست": هل هناك محادثات للتطبيع بين لبنان وإسرائيل؟
Lebanon 24
13-03-2025
|
09:00
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كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن عدم وجود
محادثات
تطبيع بين
لبنان
وإسرائيل حالياً، وذلك بعد التصريحات والتقارير الأخيرة التي أشارت إلى مناقشات مع
لبنان
بشأن
الحدود
البرية
كجزء من خطة أوسع.
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وذكرت "جيروزاليم بوست" في تقرير تحت عنوان "مصدر: لا
محادثات
للتطبيع بين
إسرائيل
ولبنان"، أن مصدراً مطلعاً على الأمور تحدث إلى الصحيفة، صرح بأنه لا توجد حالياً أي
محادثات
حول التطبيع بين
لبنان
وإسرائيل.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذا الأمر جاء بعد أن صرح مسؤول سياسي إسرائيلي للصحافيين بأن "المناقشات مع
لبنان
بشأن
الحدود
البرية
جزء من خطة واسعة وشاملة"، معرباً عن مواصلة هذا الزخم وتحقيق التطبيع مع
لبنان
.
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن إدارة
الرئيس
الأميركي
دونالد
ترامب، أعلنت عن نجاحها في التوسط في
اتفاق
بين
لبنان
وإسرائيل لمناقشة 13 نقطة متنازعاً عليها على طول
الحدود
البرية، بالإضافة إلى النقاط الخمس الثابتة التي تعمل فيها
إسرائيل
حاليًا في جنوب
لبنان
.
ونقلت الصحيفة عن
مصدر
سياسي إسرائيلي قوله: "كما أن للبنان مطالبات بشأن الحدود، كذلك لدينا، سنناقش هذه الأمور".
وعلى الرغم من ذلك، قال
مصدر
مطلع على تفاصيل المحادثات بين البلدين للصحيفة الإسرائيلية، إن هذه المحادثات ستستغرق أسابيع قبل أن تبدأ، وحتى ذلك الحين، ليس من الواضح ما إذا كانت ستتوصل إلى اتفاقات أم لا". (الإمارات 24)
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