Advertisement

لبنان

فرعية التربية تابعت اقتراح تنظيم الموازنة المدرسية

Lebanon 24
13-03-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1332800-638774695071097301.jpg
Doc-P-1332800-638774695071097301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 13/3/2025 برئاسة النائبة حليمة قعقور، وحضور النواب: ادغار طرابلسي، اشرف بيضون، سليم الصيغ، عدنان طرابلسي.
Advertisement
 وذلك لمتابعة درس اقتراح اقتراح القانون "الرامي الى تعديل أحكام القانون الرقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية" .

مواضيع ذات صلة
إسرائيل تستهدف طفلاً سورياً أثناء رعيه الأغنام
lebanon 24
13/03/2025 15:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: ننظر في إمكانية تنظيم لقاء على أعلى المستويات بين سوريا وروسيا
lebanon 24
13/03/2025 15:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان: أهم عمل تقوم به حكومة أو مجلس نيابي في أي دولة هو الموازنة والحسابات المالية
lebanon 24
13/03/2025 15:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": حماس أعادت تنظيم صفوفها
lebanon 24
13/03/2025 15:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:33 | 2025-03-13
09:06 | 2025-03-13
09:03 | 2025-03-13
09:00 | 2025-03-13
08:54 | 2025-03-13
08:27 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24