فرعية التربية تابعت اقتراح تنظيم الموازنة المدرسية

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 13/3/2025 برئاسة النائبة حليمة قعقور، وحضور النواب: ادغار طرابلسي، بيضون، الصيغ، عدنان طرابلسي.وذلك لمتابعة درس اقتراح اقتراح "الرامي الى تعديل أحكام الرقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس غير المجانية" .