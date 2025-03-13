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لبنان

بالصورة... طائرات حربيّة إسرائيليّة في سماء البقاع

Lebanon 24
13-03-2025 | 07:32
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حلّق الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على علو منخفض فوق سهل البقاع.
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كما حلّق بشكل دائريّ في أجواء بعلبك والبقاع الشمالي.
 
 
 
 
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