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لبنان

بري استقبل وزير الخارجية والشؤون الداخلية لدى فرسان مالطا

Lebanon 24
13-03-2025 | 08:24
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية والشؤون الداخلية لدى فرسان مالطا ريكاردو باتيرنو دي مونتيكوبو والوفد المرافق، في حضور رئيس منظمة فرسان مالطا اللبنانية مروان الصحناوي ، سفيرة فرسان مالطا ذات السيادة في لبنان ماريا ايمريكا كورتيز والمستشار الأول في السفارة فرانسوا أبي صعب والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.
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وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والمشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان .

كما قدم دي مونتيكوبو بإسم الوفد للرئيس بري درع المنظمة.
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