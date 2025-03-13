بري استقبل وزير الخارجية والشؤون الداخلية لدى فرسان مالطا

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استقبل مجلس النواب بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، والشؤون لدى فرسان مالطا ريكاردو باتيرنو دي مونتيكوبو والوفد المرافق، في حضور منظمة فرسان مالطا اللبنانية مروان الصحناوي ، سفيرة فرسان مالطا ذات السيادة في لبنان ماريا ايمريكا كورتيز والمستشار في السفارة فرانسوا أبي صعب والمستشار الإعلامي لرئيس علي حمدان.وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع والمستجدات السياسية والمشاريع التي تنفذها في لبنان .كما قدم دي مونتيكوبو بإسم الوفد للرئيس درع .