Advertisement

لبنان

تلوث نهر البردوني وتغيّر لونه

Lebanon 24
13-03-2025 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1332820-638774730690809840.jpg
Doc-P-1332820-638774730690809840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني باخبار امام النيابة العامة التمييزية حول تلوث نهر البردوني نتيجة تصريف النفايات الصناعية غير المعالجة حيث تحوّل لون المياه الى اللونين الابيض والاسود.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون ل"فوكس نيوز": وصول ترامب للسلطة أدى لتغير قواعد اللعبة بشأن الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
13/03/2025 17:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تغير القدرة على تذوق بعض الأطعمة مؤشر خطر للوفاة المبكرة
lebanon 24
13/03/2025 17:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو لفوكس نيوز: خطة ترامب يمكنها أن تغير كل شيء في غزة
lebanon 24
13/03/2025 17:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
صاروخ ASMPA-R الفرنسي: سلاح نووي يغير معادلة الدفاع الأوروبي
lebanon 24
13/03/2025 17:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:23 | 2025-03-13
11:23 | 2025-03-13
11:14 | 2025-03-13
11:07 | 2025-03-13
10:46 | 2025-03-13
10:41 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24