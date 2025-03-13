بشأن سلاح "حزب الله".. هذا ما طالب به وزراء "القوات" في جلسة مجلس الوزراء

أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن وزراء حزب القوات طالبوا خلال جلسة باجتماع الأعلى للدفاع ووضع روزنامة لسحب سلاح .

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وبحسب المعلومات، لاقى هذا الطرح تجاوبًا من دون اعتراض أيّ من .