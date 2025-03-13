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لبنان

بشأن سلاح "حزب الله".. هذا ما طالب به وزراء "القوات" في جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
13-03-2025 | 09:06
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أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن وزراء حزب القوات طالبوا خلال جلسة مجلس الوزراء باجتماع المجلس الأعلى للدفاع ووضع روزنامة لسحب سلاح حزب الله.
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وبحسب المعلومات، لاقى هذا الطرح تجاوبًا من دون اعتراض أيّ من الوزراء
 
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