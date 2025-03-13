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لبنان

وزير الاقتصاد: اجتماع مثمر مع بعثة صندوق النقد

Lebanon 24
13-03-2025 | 09:33
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أكد وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عامر البساط، بعد اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور بيروت هذا الأسبوع، أن اللقاء كان مثمرًا، مشيرًا إلى التزام الحكومة ببدء مناقشات مع الصندوق بهدف التوصل إلى برنامج إصلاحي بحلول الصيف.  
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وأوضح البساط أن الاجتماع تناول ثلاثة محاور أساسية، شملت الوضع الاقتصادي الكلي في لبنان، برنامج الإصلاح الضروري لإعادة إطلاق الاقتصاد، وتوقيت وتفاصيل المناقشات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.
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