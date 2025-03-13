وزير الاقتصاد: اجتماع مثمر مع بعثة صندوق النقد

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أكد وزير والتجارة، الدكتور البساط، بعد اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور بيروت هذا الأسبوع، أن اللقاء كان مثمرًا، مشيرًا إلى الحكومة ببدء مناقشات مع بهدف التوصل إلى برنامج إصلاحي بحلول الصيف.وأوضح البساط أن الاجتماع تناول ثلاثة محاور أساسية، شملت الوضع الاقتصادي الكلي في لبنان، برنامج الإصلاح الضروري لإعادة إطلاق الاقتصاد، وتوقيت وتفاصيل المناقشات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.