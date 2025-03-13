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لبنان

قائد الجيش يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني

Lebanon 24
13-03-2025 | 09:47
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يعتذر قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد شاكرًا كل من أبدى تضامنه الصادق تجاه المؤسسة العسكرية.
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