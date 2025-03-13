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لبنان
في الضنية.. انقلاب سيارة يصيب عائلة بأكملها (صورة)
Lebanon 24
13-03-2025
|
10:01
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أُصيب خمسة أفراد من عائلة عيسى، المنحدرة من بلدة قرصيتا، بجروح إثر انقلاب سيارة رباعية الدفع كانت تقلهم في بلدة السفيرة بأعالي جرود
الضنية
. ووقع الحادث بعدما فقد السائق السيطرة على المركبة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. وقد تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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