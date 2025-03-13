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لبنان

في الضنية.. انقلاب سيارة يصيب عائلة بأكملها (صورة)

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:01
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أُصيب خمسة أفراد من عائلة عيسى، المنحدرة من بلدة قرصيتا، بجروح إثر انقلاب سيارة رباعية الدفع كانت تقلهم في بلدة السفيرة بأعالي جرود الضنية. ووقع الحادث بعدما فقد السائق السيطرة على المركبة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. وقد تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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