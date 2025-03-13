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لبنان

إطلاق نار كثيف يتسبّب بهلع في صفوف المواطنين.. إليكم بالتفاصيل ما جرى

Lebanon 24
13-03-2025 | 09:52
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سُمِعَ صوت إطلاق نار كثيف في عدّة بلدات في عكار.
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وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ بعض الأشخاص عمدوا إلى إطلاق النار على طيور مهاجرة أثناء عبورها فوق مناطق عكارية.
 
 
وقد تسبّب إطلاق النار بحالة من الهلع في صفوف المواطنين، بعدما ظنّوا أنّ هناك إشتباكاً مسلحاً.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الرصاص أصاب ألواح الطاقة الشمسية والسيارات وأسقف بعض المنازل.
 
 
 
 
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