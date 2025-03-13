إطلاق نار كثيف يتسبّب بهلع في صفوف المواطنين.. إليكم بالتفاصيل ما جرى

سُمِعَ صوت إطلاق نار كثيف في عدّة بلدات في .

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وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ بعض الأشخاص عمدوا إلى إطلاق النار على طيور مهاجرة أثناء عبورها فوق مناطق عكارية.

وقد تسبّب إطلاق النار بحالة من الهلع في صفوف المواطنين، بعدما ظنّوا أنّ هناك إشتباكاً مسلحاً.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرصاص أصاب ألواح الطاقة الشمسية والسيارات وأسقف بعض المنازل.