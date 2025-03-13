إنجاز لبناني رياضي جديد في تورينو.. ميداليتان في الألعاب الشتوية

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حقق الأولمبياد الخاص اللبناني إنجازًا رياضيًا جديدًا، محرزًا ميداليتين في سباق 200 متر ضمن منافسات الألعاب العالمية الشتوية، التي تُقام حاليًا في تورينو الإيطالية وتستمر حتى 16 الجاري، بمشاركة رياضيين في ثماني رياضات شتوية ذات طابع أولمبي.وفي سباق الجري على الثلج لمسافة 200 متر، نجح عباس سلهب في إحراز المركز الثاني بزمن قدره 1.12 دقيقة، ليحصد الميدالية الفضية، فيما تمكنت تسولين بدر الدين من تحقيق المركز الثالث في السباق ذاته للسيدات بزمن 1.34 دقيقة، ونالت الميدالية البرونزية.وأشاد البعثة محمد ناصر بهذا الإنجاز، مُهديًا الميداليتين إلى الشعب اللبناني، وإلى الأولمبياد الخاص اللبناني أكرم إسكندر صفا، مثمنًا دعمه المستمر للأبطال الرياضيين. كما عبّر عن فخره بأداء اللاعبين، مشيرًا إلى كانوا على قدر المسؤولية، كما هي العادة في الاستحقاقات الدولية.وأعرب ناصر عن أمله في تحقيق المزيد من النتائج المشرفة التي تعكس صورة الحضارية، وتُبرز إرادة اللبنانيين في بلوغ أعلى المراتب. كما ثمّن الدعم الذي قدمته شركة Whish Money، معتبرًا إياها شريكًا في هذا الإنجاز.