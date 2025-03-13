قال وزير ياسين جابر إنّ "موضوع الودائع سيادي بامتياز، وملتزمون بعدم شطبها وهناك خطة لإعادتها بدءا من صغار المودعين، وهم يشكلون 84 في المئة منهم، وجدولة إعادتها لجميع المودعين الآخرين تباعاً".

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وأضاف جابر أنّه "سيكون هناك زيارة أخرى لوفد صندوق النقد الدولي في نيسان"، وأشار إلى أنّ "وفداً من سيتجه إلى لإتمام البحث في ما بدأنا به وستكون للبنان ليؤكّد رجوعه".

وأكّد أنّ "مواصفات مصرف هي أن يكون جاهزًا لإتمام الإصلاحات كلّها، ووجود أساسيّ والمطلوب أن يكون هناك جديد ولم نصل إلى اسم محدّد بل نتباحث". وتابع: "نسعى إلى تعيين لمصرف قبل انتهاء الشهر الحالي".

وأوضح جابر أنّ الإصلاحات المطلوبة لا نقوم بها من أجل صندوق النّقد بل من أجل اللبنانيين لتحسين أوضاعهم وأوضاع البلاد".

وشدّد على أنّ "الحكومة ملتزمة بأن تعالج الملفات الإصلاحية كلّها، وقد بدات اليوم بالتّعيينات فالرحلة بدأت ونأمل أن تكون رحلة سريعة".