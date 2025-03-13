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لبنان

عن ودائع المواطنين وتعيين حاكم جديد لـ"المركزي"... هذا ما أعلنه وزير المالية

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:08
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قال وزير المالية ياسين جابر إنّ "موضوع الودائع سيادي بامتياز، وملتزمون بعدم شطبها وهناك خطة لإعادتها بدءا من صغار المودعين، وهم يشكلون 84 في المئة منهم، وجدولة إعادتها لجميع المودعين الآخرين تباعاً".
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وأضاف جابر أنّه "سيكون هناك زيارة أخرى لوفد صندوق النقد الدولي في بداية نيسان"، وأشار إلى أنّ "وفداً من مجلس الوزراء سيتجه إلى واشنطن لإتمام البحث في ما بدأنا به وستكون فرصة للبنان ليؤكّد رجوعه".
 
 
وأكّد أنّ "مواصفات حاكم مصرف لبنان هي أن يكون جاهزًا لإتمام الإصلاحات كلّها، ووجود الحاكم أساسيّ والمطلوب أن يكون هناك حاكم جديد ولم نصل إلى اسم محدّد بل نتباحث". وتابع: "نسعى إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل انتهاء الشهر الحالي".
 
 
وأوضح جابر أنّ الإصلاحات المطلوبة لا نقوم بها من أجل صندوق النّقد بل من أجل اللبنانيين لتحسين أوضاعهم وأوضاع البلاد".
 
 
وشدّد على أنّ "الحكومة ملتزمة بأن تعالج الملفات الإصلاحية كلّها، وقد بدات اليوم بالتّعيينات فالرحلة بدأت ونأمل أن تكون رحلة سريعة".
 
 
 
 
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