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لبنان

الجيش :عمليات دهم وتوقيف 8 أشخاص

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:16
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 13 /3 /2025، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة عرسال – بعلبك، وأوقفت المواطنَين (خ.ح) و(ا.ح) لاتجارهما بالأسلحة الحربية، وضبطت كمية منها. كما أوقفت المواطنين: (ع.ف)، (م.ف)، (ع.ح)، (خ.ر)، (ب.ح) لتعاطيهم المخدرات.
كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطن (م.ص)، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 
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