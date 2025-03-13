الجيش :عمليات دهم وتوقيف 8 أشخاص

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صدر عن - مديرية التوجيه الآتي:بتاريخ 13 /3 /2025، دهمت من الجيش تؤازرها دورية من مديرية منازل مطلوبين في بلدة – بعلبك، وأوقفت المواطنَين (خ.ح) و(ا.ح) لاتجارهما بالأسلحة الحربية، وضبطت كمية منها. كما أوقفت المواطنين: (ع.ف)، (م.ف)، (ع.ح)، (خ.ر)، (ب.ح) لتعاطيهم المخدرات.كما دهمت أخرى منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطن (م.ص)، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.