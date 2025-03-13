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لبنان

جمعية مزارعي الزيتون في الكورة: لمنع التعديات عن وادي الجرينات

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:19
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أعلنت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة ببيان، ان "عدة اسراب من طيور البجع باتت ليلتها بسلام داخل وادي الجرينات في مشروع تحريج كفرحزير. وكان مشهدا رائعا هبوط عدد من هذه الطيور على خزان مياه كفرحزير الملاصق لمشروع التحريج بعد ان حاولت الشرب من وادي الجرينات ولم تتمكن من ذلك بسبب تلويثه وتلويث ينابيعه بمياه المجارير المنحدرة من البنايات القريبة".
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وأعلنت أنها "استنادا الى قرار الحماية الذي يكلف مصلحة التنمية الريفية وجمعية مزارعي الزيتون في الكورة بحماية مشروع تحريج كفرحزير، تتوجه الى النيابة العامة البيئية في الشمال والى وزارة الطاقة والمياه بضرورة منع التعديات عن وادي الجرينات الوادي الاساسي في مشروع تحريج كفرحزير ومنع مياه الصرف الصحي ومنع رمي النفايات المنزلية او وضع براميلها على اقل من مئتي متر من العقارات المدرجة في المشروع وعن الطرق المؤدية اليها، ومنع رمي الاتربة والصخور ايا يكن المعتدي والزامه بتحمل كامل العطل والضرر الفادح خاصة مع عودة ثروة التنوع البيولوجي النادرة في جبال مشروع التحريج الى سابق عهدها ومع نمو الاف الاغراس الفتية سنويا".
ودعت "وزارة الثقافة الى تصنيف هذا الوادي الذي يحتوي عددا كبيرا من الينابيع العذبة، على لائحة التراث الثقافي والحضاري والانساني".
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