مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي بحث مع سكاف في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية

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عقد مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي برئاسة أسعد صقال اجتماعا مع الدكتور غسان سكاف في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وتم البحث في سبل تنمية الاقتصادية بين والكويت وكذلك التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.وحضر الاجتماع بالإضافة إلى صقال و سكاف كل من أعضاء المجلس: هادي سوبرة، طوني بارود، ألفونس ديب، مروان رمضان، ماهر رحم، فوزي تامر وجو حاتم.وبعدما ، تم عرض لمجموعة من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها الدفع نحو تحقيق الأهداف المرجوة، تم على استمرار التعاوون التواصل وتبادل المعلومات بين الجانبين"، وفق بيان .