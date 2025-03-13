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لبنان

مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي بحث مع سكاف في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:22
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عقد مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي برئاسة أسعد صقال اجتماعا مع النائب الدكتور غسان سكاف في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وتم  البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان والكويت وكذلك تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
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وحضر الاجتماع بالإضافة إلى صقال و سكاف كل من أعضاء المجلس: هادي سوبرة، طوني بارود، ألفونس ديب، مروان رمضان، ماهر رحم، فوزي تامر وجو حاتم.

وبعدما ، تم عرض لمجموعة من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها الدفع نحو تحقيق الأهداف المرجوة، تم الاتفاق على استمرار التعاوون التواصل وتبادل المعلومات بين الجانبين"، وفق بيان للمجلس.
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