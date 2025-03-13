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لبنان
جنبلاط: لا أُريد أنّ يأتي هؤلاء في 16 آذار
Lebanon 24
13-03-2025
|
10:25
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قال
رئيس
الحزب التقدمي
الاشتراكي
السابق
وليد جنبلاط: "ما حدث في
مدينة
عاليه من تظاهرات عشوائية وإطلاق نار وتصرّف غوغائي يجعلني أقول بأنه يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال
جنبلاط
ومناصريه بعيدة جداً".
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وتوجه لمطلقي النار قائلاً: "لا أريدكم أن تأتوا إلى المختارة في 16 أذار لأن وجودكم مسيء للذكرى ولفكر كمال جنبلاط".
وأضاف: "هؤلاء يسيئون للحزب والمجتمع فالظروف تغيّرت ولم نعد ميليشيا مسلّحة وكل هذه التصرفات ستنعكس على المجتمع وتسيء وأُصبت بصدمة".
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