جنبلاط: لا أُريد أنّ يأتي هؤلاء في 16 آذار

قال الحزب التقدمي وليد جنبلاط: "ما حدث في عاليه من تظاهرات عشوائية وإطلاق نار وتصرّف غوغائي يجعلني أقول بأنه يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال ومناصريه بعيدة جداً".

Advertisement

وتوجه لمطلقي النار قائلاً: "لا أريدكم أن تأتوا إلى المختارة في 16 أذار لأن وجودكم مسيء للذكرى ولفكر كمال جنبلاط".

وأضاف: "هؤلاء يسيئون للحزب والمجتمع فالظروف تغيّرت ولم نعد ميليشيا مسلّحة وكل هذه التصرفات ستنعكس على المجتمع وتسيء وأُصبت بصدمة".