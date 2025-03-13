نتنياهو يتحدث عن العمليّات العسكريّة في لبنان: اغتلنا نصرالله

قال الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "قتلنا 5 عناصر من الأسبوع الماضي لخرقهم وقف إطلاق النار الذي نعمل على تنفيذه بقوة".

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وأضاف: "من يهاجمنا أو في مهاجمتنا سنهاجمه"، لافتاً إلى أن "سياستنا الهجومية لا تقتصر على بل تمتد إلى أيضا".

وتوجه إلى زعيم المعارضة يائير لابيد قائلاً: "المسيّرة التي حلقت فوق منصة الغاز جعلتك تتنازل عن مساحة من أراضينا للبنان".

وأضاف: "لا تلق علي المواعظ وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل".

وتابع قائلاً: "خلافا للابيد الذي خنع دخلنا بقوة إلى ونفذنا عملية البيجر واغتلنا لحزب الله حسن نصرالله".

وأكد نتنياهو: "نحافظ على البقاء في 5 نقاط في ونعمل على تحقيق أمن بقوة وتصميم".