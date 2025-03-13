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لبنان

نتنياهو يتحدث عن العمليّات العسكريّة في لبنان: اغتلنا نصرالله

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:37
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قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "قتلنا 5 عناصر من حزب الله الأسبوع الماضي لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي نعمل على تنفيذه بقوة". 
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وأضاف: "من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه"، لافتاً إلى أن "سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا". 
 
وتوجه إلى زعيم المعارضة يائير لابيد قائلاً: "المسيّرة التي حلقت فوق منصة الغاز جعلتك تتنازل عن مساحة من أراضينا للبنان". 
 
وأضاف: "لا تلق علي المواعظ وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل". 
 
وتابع قائلاً: "خلافا للابيد الذي خنع أمام حزب الله دخلنا بقوة إلى لبنان ونفذنا عملية البيجر واغتلنا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله". 
 
وأكد نتنياهو: "نحافظ على البقاء في 5 نقاط في لبنان ونعمل على تحقيق أمن إسرائيل بقوة وتصميم". 
 
 
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