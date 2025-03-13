Advertisement

لبنان

بالصور... قادة الأجهزة الأمنيّة في قصر بعبدا

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1332866-638774815646473901.jpg
Doc-P-1332866-638774815646473901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد الجيش رودولف هيكل في قصر بعبدا.
Advertisement
 
Image
 
 
Image
 
 
 
كما استقبل عون مدير عام قوى الامن الداخلي رائد عبد الله.
 
Image
 
Image
 
Image
 
 
كذلك، استقبل عون مدير عام الأمن العام حسن شقير.
 
Image
 
Image
 
Image
 
 
 
 
والتقى الرئيس عون مدير عام جهاز أمن الدولة ادغار لاوندوس.
 
Image
 
Image
 
مواضيع ذات صلة
موقع واللا: تقديرات الأجهزة الأمنية تتزايد بأن خلية من الضفة الغربية مسؤولة عن تفخيخ الحافلات
lebanon 24
13/03/2025 19:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: التوتر بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية يتصاعد ويصل إلى مستويات جديدة
lebanon 24
13/03/2025 19:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية بمشاركة قادة أمنيين
lebanon 24
13/03/2025 19:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يُطالب الجيش والأجهزة الأمنية بتوقيف المتورطين في حادثة "اليونيفيل"
lebanon 24
13/03/2025 19:19:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:43 | 2025-03-13
12:30 | 2025-03-13
12:12 | 2025-03-13
12:00 | 2025-03-13
11:44 | 2025-03-13
11:30 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24