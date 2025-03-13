بالصور... قادة الأجهزة الأمنيّة في قصر بعبدا

استقبل الجمهورية العماد عون رودولف هيكل في قصر .

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كما استقبل عون مدير عام قوى الامن الداخلي رائد الله.

كذلك، استقبل عون مدير عام الأمن العام حسن شقير.

والتقى الرئيس عون مدير عام جهاز أمن الدولة ادغار لاوندوس.