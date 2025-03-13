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لبنان

نائب الأميرال ألغرين من بيروت: المملكة المتحدة شريك طويل الأمد للبنان

Lebanon 24
13-03-2025 | 11:14
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اختتم كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب الأميرال إدوارد ألغرين، زيارة إلى لبنان استمرت يومين، التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين وممثلي الأمم المتحدة.
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وهنّأ ألغرين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على انتخابه وتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل بارقة أمل لمستقبل لبنان، وأكد التزام المملكة المتحدة بدعم استقراره وأمنه على المدى الطويل.

وخلال زيارته بحسب السفارة البريطانية في بيان، عقد اجتماعات مع الرئيس عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى، إضافة إلى قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسّان عوده، والعميد رودولف هيكل رئيس العمليات في الجيش اللبناني. كما التقى اللواء جان جاك فاتينيه، رئيس أركان بعثة اليونيفيل في الناقورة، برفقة القائمة بالأعمال البريطانية فيكتوريا دن والملحق العسكري المقدم تشارلز سميث.

وفي ختام الزيارة، أكدت دن أن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة يمثلان فصلًا جديدًا في مسيرة أمن واستقرار وازدهار لبنان، مشيرةً إلى مناقشة خارطة الطريق الحكومية للتعافي، بما في ذلك التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني 2024.

من جهته، عبّر ألغرين عن سعادته بلقاء الرئيس عون مجددًا، مؤكدًا أن المملكة المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الدولة اللبنانية ودعم الجيش اللبناني باعتباره القوة العسكرية الشرعية الوحيدة. كما شدد خلال زيارته إلى الناقورة على أهمية دور قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في تعزيز أمن لبنان، مؤكدًا أن استقراره ضروري لاستقرار المنطقة، وأن المملكة المتحدة ستظل شريكًا وصديقًا طويل الأمد للبنان وجيشه.
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