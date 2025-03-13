نائب الأميرال ألغرين من بيروت: المملكة المتحدة شريك طويل الأمد للبنان

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اختتم كبير مستشاري وزارة الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب الأميرال إدوارد ألغرين، زيارة إلى لبنان استمرت يومين، التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين وممثلي الأمم .وهنّأ ألغرين الجمهورية العماد جوزاف عون على انتخابه وتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل بارقة أمل لمستقبل لبنان، وأكد المملكة بدعم استقراره وأمنه على المدى .وخلال زيارته بحسب السفارة في بيان، عقد اجتماعات مع عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى، إضافة إلى قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسّان عوده، والعميد رودولف هيكل في الجيش اللبناني. كما التقى اللواء جان جاك فاتينيه، أركان بعثة اليونيفيل في الناقورة، برفقة القائمة بالأعمال فيكتوريا دن والملحق المقدم تشارلز سميث.وفي ختام الزيارة، أكدت دن أن انتخاب الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة يمثلان فصلًا جديدًا في مسيرة أمن واستقرار وازدهار لبنان، مشيرةً إلى مناقشة خارطة الطريق الحكومية للتعافي، بما في ذلك التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني 2024.من جهته، عبّر ألغرين عن سعادته بلقاء عون مجددًا، مؤكدًا أن المملكة ستواصل عن كثب مع الدولة اللبنانية ودعم الجيش اللبناني باعتباره القوة العسكرية الشرعية الوحيدة. كما شدد خلال زيارته إلى الناقورة على أهمية دور قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في تعزيز أمن لبنان، مؤكدًا أن استقراره ضروري لاستقرار المنطقة، وأن المملكة ستظل شريكًا وصديقًا طويل الأمد للبنان وجيشه.