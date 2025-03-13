Advertisement

لبنان

توقيف سوريّ في طرابلس... اعتدى على سيّدة ورجل بسكين

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1332878-638774833875513285.jpg
Doc-P-1332878-638774833875513285.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكن عدد من الشبان من القبض على السوري ط.ل في منطقة جبانة الغرباء في طرابلس.
Advertisement

وبحسب المعلومات "لبنان 24"، قام ط.ل بالإعتداء بواسطة سكين على سيّدة ورجل في محلة دوار أبو علي.
 
 
مواضيع ذات صلة
في الكورة.. توقيف سوري بتهمة الإتجار بالأسلحة
lebanon 24
13/03/2025 19:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: لتعاون لبناني سوري لوقف الاعتداءات
lebanon 24
13/03/2025 19:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
يوسف الخال ينتقد الممثلين السوريين: "أنا نصي سوريّ وهني أكثر حدا عاداني"
lebanon 24
13/03/2025 19:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الأردني: أكثر من 44 ألف سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم
lebanon 24
13/03/2025 19:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:43 | 2025-03-13
12:30 | 2025-03-13
12:12 | 2025-03-13
12:00 | 2025-03-13
11:44 | 2025-03-13
11:30 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24