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لبنان

إطلاق نار على شخص في طرابلس وإصابته

Lebanon 24
13-03-2025 | 11:23
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أطلق ع.ع.و النار على ع.ا.ح، وأصابه بطلق ناري في قدمه، في محلة الجسر - مدخل حارة البرانية في طرابلس.
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