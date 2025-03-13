في المنية… إشكال تطوَّر إلى إطلاق نار وسقوط إصابات!

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على الفور، نُقل الجريح إلى الحكومي لتلقي العلاج، ووصِفت حالته بالمستقرة، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.وحضرت الأمنية إلى المكان، حيث باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما يستمر البحث عن مطلق النار لتعقبه وتوقيفه.