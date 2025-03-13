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لبنان

في المنية… إشكال تطوَّر إلى إطلاق نار وسقوط إصابات!

Lebanon 24
13-03-2025 | 12:12
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وقع مساء اليوم إشكال فردي بين المدعو "ه.خ" والمدعو "م.ا.ع"، تطور إلى عراك وتضارب، أقدم على إثره الأول على إطلاق النار من مسدسه الحربي باتجاه الآخر، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري في قدمه، وذلك في بلدة كرم الأخرس - قضاء المنية، وفقًا لما أفادت به مندوبة "لبنان 24". 
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على الفور، نُقل الجريح إلى مستشفى المنية الحكومي لتلقي العلاج، ووصِفت حالته بالمستقرة، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، حيث باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما يستمر البحث عن مطلق النار لتعقبه وتوقيفه.
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