صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد

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صدرت، اليوم، سلسلة مراسيم تتعلق بالتعيينات الأمنية التي اقرها مجلس في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.وفي ما يلي ارقام المراسيم الصادرة وما تضمنته:- المرسوم الرقم 58 بتعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش وترقيته الى رتبة عماد اعتباراً من 13/3/2025.- المرسوم الرقم 59 باعفاء المتقاعد طوني صليبا من مهام وظيفته كمدير عام لامن الدولة ووضعه تحت تصرف السيد مجلس .- المرسوم الرقم 60 بنقل العميد الركن ادكار لاوندس من ملاك الجيش اللبناني الى المديرية لامن الدولة وتعيينه مديراً عاماً لامن الدولة.- المرسوم الرقم 61 باعفاء المدير العام لقوى الامن الداخلي عماد عثمان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير والبلديات.- المرسوم الرقم 62 بتعيين العميد في ملاك المديرية لقوى الامن الداخلي رائد الله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي.- المرسوم الرقم 63 بنقل العميد في ملاك المديرية لامن الدولة حسن شقير الى ملاك المديرية للامن العام وتعيينه مديراً عاماً للامن العام.- المرسوم الرقم 64 بتعيين العميد رمزي الرامي مديراً عاماً للامن العام بالوكالة لمدة سنة واحدة، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.- المرسوم الرقم 65 بنقل العميد في ملاك المديرية للامن العام مرشد الحاج سليمان الى ملاك المديرية لامن الدولة وتعيينه نائباً لمدير عام امن الدولة.- المرسوم الرقم 66 بادراج اسم العميد في قوى الامن الداخلي رائد الله وبصورة استثنائية، على جدول الترقية لرتبة لواء لعام 2025.- المرسوم الرقم 67 بترقية العميد في قوى الامن الداخلي رائد الله وبصورة استثنائية، المدرج اسمه على جدول الترقية بموجب المادة الأولى من المرسوم الرقم 66 تاريخ 13/3/2025، اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.- المرسوم الرقم 68 بادراج اسم العميد ادكار لاوندس وبصورة استثنائية، على جدول الترقية لرتبة لواء.- المرسوم الرقم 69 بترقية العميد ادكار لاوندس في المديرية لامن الدولة لرتبة لواء .- المرسوم الرقم 70 بوضع اسم العميد الإداري حسن شقير وبصورة استثنائية، على جدول الترقية لرتبة لواء لعام 2025 اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.- المرسوم الرقم 71 بترقية العميد في ملاك المديرية للامن العام حسن شقير المدرج اسمه على جدول الترقية بموجب المرسوم الرقم 70 تاريخ 13/3/2025، الى رتبة لواء اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.وقد حملت المراسيم تواقيع كل من: الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الدفاع ميشال منسى ووزير الحجار. (الوكالة الوطنية)