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لبنان

في هذه المنطقة... إطلاق نار على سيارة بداخلها 3 إيطاليين!

Lebanon 24
13-03-2025 | 14:03
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أطلق مجهولون النار على سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيطالية باستخدام أسلحة حربية على طريق النبي رشادة - حدث بعلبك - عيون السيمان.
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واقتصرت الأضرار على إصابة السيارة بعدة طلقات، وحضرت في هذا الوقت قوة من مخابرات الجيش.
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