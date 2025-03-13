بالصورة... غارات على البقاع والجيش الإسرائيلي يكشف ما تمّ استهدافه

شنّ الطيران الاسرائيلي، مساء اليوم، ثلاث غارات على بلدة جبتا البقاعية في السلسلة الشرقية.

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وبعد وقت، أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه "هاجمنا قبل قليل موقعا لإنتاج وتخزين أسلحة استراتيجية لحزب الله في منطقة لبنان".