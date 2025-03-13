رئيس الحكومة القطرية عرض مستجدات الوضع اللبناني مع وفد من نواب كتلة "اللقاء النيابي المستقل"

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(الوكالة الوطنية)

اجتمع الحكومة القطرية الشيخ محمد بن الرحمن آل ثاني، اليوم، مع وفد من نواب كتلة "اللقاء النيابي المستقل" ضم النواب: نبيل بدر ، محمد سليمان ، سجيع عطية ، بلال الحشيمي ، العزيز الصمد ، عماد الحوت وحيدر ناصر، في حضور وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن العزيز الخليفي ، ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن.وتناول اللقاء، بحسب بيان للكتلة، "مستجدات الوضع اللبناني".وشكر الوفد قطر على "دعمها الدائم للبنان، والوقوف إلى جانب مؤسساته ، والمساعدة في اعادة انتظام المؤسسات بعد انتخاب فخامة جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور نواف سلام".وأعرب القطري عن "تفاؤله بالمرحلة المقبلة، ومؤازرة لبنان لتجاوز تحديات الاعتداءات الاسرائيلية ووقف الخروقات الاسرائيلية وإلزام باتفاق وقف إطلاق النار ، والانسحاب الكامل، كما استعداد قطر لدعم عملية اعادة الإعمار الشاملة بعد انطلاق عمل الحكومة وتحديد معاييرها للبدء بورشة النهوض والإنقاذ وإعادة الإعمار" .