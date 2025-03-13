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لبنان

رئيس الحكومة القطرية عرض مستجدات الوضع اللبناني مع وفد من نواب كتلة "اللقاء النيابي المستقل"

Lebanon 24
13-03-2025 | 14:13
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اجتمع رئيس الحكومة  القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، مع وفد من نواب كتلة "اللقاء النيابي المستقل" ضم النواب: نبيل بدر ، محمد سليمان ، سجيع عطية ، بلال الحشيمي ، عبد العزيز الصمد ، عماد الحوت وحيدر ناصر، في حضور وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي ، ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن. 
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وتناول اللقاء، بحسب بيان للكتلة، "مستجدات الوضع اللبناني".

وشكر الوفد  قطر على "دعمها الدائم للبنان، والوقوف إلى جانب مؤسساته الوطنية ، والمساعدة في اعادة انتظام المؤسسات بعد انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور نواف سلام".

وأعرب رئيس الوزراء القطري عن "تفاؤله بالمرحلة المقبلة، ومؤازرة لبنان لتجاوز تحديات الاعتداءات الاسرائيلية ووقف الخروقات الاسرائيلية وإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار ، والانسحاب الكامل، كما استعداد قطر لدعم عملية اعادة الإعمار الشاملة بعد انطلاق عمل الحكومة وتحديد معاييرها للبدء بورشة النهوض والإنقاذ وإعادة الإعمار" .
(الوكالة الوطنية)
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