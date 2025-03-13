بعد خلاف على "نصف فروج"... وفاة ابن الـ12 عامًا متأثرًا بجراحه (صورة)

توفي الطفل (12 عامًا)، متأثرًا بجراحه البليغة، إثر إصابته بطلق ناري في خلال إشكال وقع قبل ثلاثة أيام في محلة الزاهرية - .

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وكان المدعو "م.ك" قد أطلق النار من مسدس حربي باتجاه محل لبيع الدجاج، ما أسفر عن إصابة الطفل وشخص آخر.



نُقل إلى الحكومي بحالة حرجة، لكنه فارق الحياة، والسبب هو خلاف على "نصف فروج" أنهى حياته.