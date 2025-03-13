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لبنان

بعد خلاف على "نصف فروج"... وفاة ابن الـ12 عامًا متأثرًا بجراحه (صورة)

Lebanon 24
13-03-2025 | 14:10
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توفي الطفل شادي يوسف (12 عامًا)، متأثرًا بجراحه البليغة، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس خلال إشكال وقع قبل ثلاثة أيام في محلة الزاهرية - طرابلس.
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وكان المدعو "م.ك" قد أطلق النار من مسدس حربي باتجاه محل لبيع الدجاج، ما أسفر عن إصابة الطفل وشخص آخر.

نُقل يوسف إلى مستشفى طرابلس الحكومي بحالة حرجة، لكنه فارق الحياة، والسبب هو خلاف على "نصف فروج" أنهى حياته.
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