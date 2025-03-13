اللواء شقير يشكر محبيه ويتمنى رفع صوره ويعتذر عن عدم تقبل التهاني

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(الوكالة الوطنية)

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية للأمن العام التالي:"يتقدم حسن شقير بخالص الشكر والإمتنان من المواطنين عبروا عن محبتهم وثقتهم بمناسبة توليه مهامه الجديدة على رأس المديرية للامن العام من خلال رفع شعارات وصور ولافتات، ويتمنى عليهم أن يبادروا الى إزالتها من أماكنها. هذا ويعتذر عن عدم تقبُّل التهاني الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد" .