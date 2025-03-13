عبد المسيح: أحرّ التهانئ والتبريكات إلى القادة الأمنيين الجدد

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كتب أديب المسيح عبر حسابه الخاص على منصة "أكس": "نتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى القادة الأمنيين الجدد تم تعيينهم اليوم، متمنين لهم النجاح والتوفيق في مهامهم للحفاظ على أمن لبنان واستقراره:العماد رودولف هيكل – قائد الجيش اللبنانيحسن شقير – المدير العام للأمن العامرائد الله – المدير العام لقوى الأمن الداخليإدغار لاوندس – المدير العام لأمنكل الثقة بأنكم ستكونون على قدر المسؤولية، ملتزمين بحماية وتعزيز الأمن، وقيادة الأمنية بحكمة وحزم لمواجهة التحديات.كل التوفيق في مسيرتكم، ونتمنى لكم النجاح في مهامكم الوطنية".