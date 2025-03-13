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لبنان

عبد المسيح: أحرّ التهانئ والتبريكات إلى القادة الأمنيين الجدد

Lebanon 24
13-03-2025 | 17:14
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة "أكس": "نتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى القادة الأمنيين الجدد الذين تم تعيينهم اليوم، متمنين لهم النجاح والتوفيق في مهامهم الوطنية للحفاظ على أمن لبنان واستقراره: 
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العماد رودولف هيكل – قائد الجيش اللبناني

اللواء حسن شقير – المدير العام للأمن العام

اللواء رائد عبد الله – المدير العام لقوى الأمن الداخلي

اللواء إدغار لاوندس – المدير العام لأمن الدولة

كل الثقة بأنكم ستكونون على قدر المسؤولية، ملتزمين بحماية الوطن وتعزيز الأمن، وقيادة الأجهزة الأمنية بحكمة وحزم لمواجهة التحديات.

كل التوفيق في مسيرتكم، ونتمنى لكم النجاح في مهامكم الوطنية".
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