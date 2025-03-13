فرنجية بهجوم لاذع على سلام: ما بيدملك إلا الداخل

أعلن طوني فرنجية، مساء اليوم الخميس، أن "رئيس الحكومة نواف بمجرّد تأمينه الثقة "ما عادت فرقت معو حدا" ولا يمكنه أن يتعامل مع اللبنانيين وكأنه رفيق الحريري".

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تابع فرنجية في كلامه عبر الـ "mtv" أنّه "إذا كان مع الثورة هذا لا يعني فرض شروطه على الجميع وأقول له "ما بيدملك إلا الداخل" وسليمان فرنجية لم يقبل بكل الإغراءات لعدم دعم جوزاف عون للرئاسة". تابع فرنجية في كلامه عبر الـ "mtv" أنّه "إذا كان مع الثورة هذا لا يعني فرض شروطه على الجميع وأقول له "ما بيدملك إلا الداخل" وسليمان فرنجية لم يقبل بكل الإغراءات لعدم دعم جوزاف عون للرئاسة".

واشار إلى أن "العلاقة مع جوزاف عون جيدة وقائمة وأبواب أُقفلت علينا بعد انتخاب وأستغرب كيف سمحت السلطات اللبنانية بتدهور علاقاتنا العربية".



واعتبر فرنجية أن "التعيينات التي حصلت اليوم غير مشجعة ووزارات عدة عُرضت علينا ومن بينها الإعلام ولم نكن متمسكين بأي منها".