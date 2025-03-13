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لبنان

فرنجية بهجوم لاذع على سلام: ما بيدملك إلا الداخل

Lebanon 24
13-03-2025 | 17:20
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أعلن النائب طوني فرنجية، مساء اليوم الخميس، أن "رئيس الحكومة نواف سلام بمجرّد تأمينه الثقة "ما عادت فرقت معو حدا" ولا يمكنه أن يتعامل مع اللبنانيين وكأنه رفيق الحريري".
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تابع فرنجية في كلامه عبر الـ "mtv" أنّه "إذا كان سلام مع الثورة هذا لا يعني فرض شروطه على الجميع وأقول له "ما بيدملك إلا الداخل" وسليمان فرنجية لم يقبل بكل الإغراءات لعدم دعم جوزاف عون للرئاسة".
واشار إلى أن "العلاقة مع الرئيس جوزاف عون جيدة وقائمة وأبواب الدول العربية أُقفلت علينا بعد انتخاب ميشال عون وأستغرب كيف سمحت السلطات اللبنانية بتدهور علاقاتنا العربية".

واعتبر فرنجية أن "التعيينات التي حصلت اليوم غير مشجعة ووزارات عدة عُرضت علينا ومن بينها الإعلام ولم نكن متمسكين بأي منها". 
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