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لبنان

إشكال كبير في عكار.. سقوط إصابات وحالة من الذعر (صورة)

Lebanon 24
13-03-2025 | 17:35
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شهدت بلدة فنيدق - عكار حالة من التوتر الأمني بعد إشكال اندلع بين أفراد من عائلتي آل "مرعي" وآل "الموري" على خلفية حادثة صدم طفل.
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تخلل الإشكال إطلاق نار كثيف في الهواء واستخدام آلات حادة، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وعُرف أنه نتج عن الإشكال سقوط جريحين بالإضافة إلى الطفل الذي تعرض لحادث صدم.
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