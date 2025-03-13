إشكال كبير في عكار.. سقوط إصابات وحالة من الذعر (صورة)

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تخلل الإشكال إطلاق نار كثيف في الهواء واستخدام آلات حادة، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.وعُرف أنه نتج عن الإشكال سقوط جريحين بالإضافة إلى الطفل الذي تعرض لحادث صدم.