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لبنان

دراسة مبادرة

Lebanon 24
13-03-2025 | 18:43
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دولة صديقة للبنان تدرس القيام بمبادرة، غير مسبوقة، لتعزيز فرص الصمود الجنوبي في القرى الأمامية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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