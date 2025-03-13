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لبنان
دراسة مبادرة
Lebanon 24
13-03-2025
|
18:43
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دولة صديقة للبنان تدرس القيام بمبادرة، غير مسبوقة، لتعزيز فرص الصمود الجنوبي في القرى الأمامية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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