لقاء سياسي حاشد اليوم في الميناء.. ميقاتي وطرابلس: على الموعد دائما

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يعقد عند الساعة العاشرة من صباح اليوم سياسي موسّع في دارة ميقاتي في الميناء/ طرابلس للبحث في التطورات الراهنة في لبنان وتداعيات الاحداث الجارية في على الواقع اللبناني لا سيما على صعيد شمال لبنان.هذا اللقاء سيشارك فيه الرئيسان السابقان للحكومة تمام وفؤاد السنيورة وشخصيات نيابية وسياسية ورؤساء الروحية الشمالية، ورؤساء نقابات المهن الحرة. ومن المقرر ان يصدر في ختامه بيان يحدّد ثوابت الشخصيات المجتمعة، ومواقفها تجاه التطورات الاخيرة المرتبطة بالنزوح السوري المستجد بعد أحداث الساحل السوري، والوضع الأمني في طرابلس.اوساط معنية اكدت "ان هذا اللقاء تم التوافق عليه بين رؤساء الحكومة ميقاتي والسنيورة وسلام، خلال اجتماعهم هذا في اطار اللقاءات الدورية بينهم، حتى في خلال تولي ميقاتي رئاسة الحكومة. وقام ميقاتي بتوجيه الدعوة الى الشخصيات التي ستشارك في اللقاء".وأكدت الأوساط "ان اللقاء هدفه التشاور في مجمل الاوضاع المرتبطة بالواقع السوري المستجد وتأثيره على الساحة اللبنانية ككل ولا سيما على طرابلس والشمال".وكشفت "انه سيصار الى مناقشة مسودة بيان يقارب ويحدد الموقف من مجمل الملفات المطروحة".واستغربت الأوساط "التأويلات الخاطئة التي اعطيت من قبل البعض للقاء، لاسباب سياسية وكيدية"، مضيفة "انه ليس اللقاء الاول الذي يعقد في دارة ميقاتي، وبدعوة منه، اذ عقدت منذ عدة اشهر سلسلة لقاءات وزارية وسياسية قاربت العديد من الملفات، ومن الطبيعي ان يكون اليوم جامعا للعديد من الشخصيات من مختلف العائلات الروحية اللبنانية، لان الواقع المستجد يترك انعكاسات على كل لبنان وليس على فئة او جهة واحدة في المجتمع".واستغربت الأوساط "زعم البعض ان اللقاء توطئة لعودة ميقاتي إلى الحياة السياسية الطرابلسية"، معتبرة "ان هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، فالرئيس ميقاتي حاضر دائما على الساحة الطرابلسية ويتابع شؤون مدينته على الصعد كافة، كما ان المؤسسات الاجتماعية التابعة له وفي مقدمها" جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" لم تتوقف عن القيام بواجبها بتوجيه مباشر من ميقاتي وبمتابعة تفصيلية منه. اما الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فيجري ميقاتي اتصالات بشأنها ومن تحديد موقف نهائي منها في انتظار استكمال الاتصالات بشأنها".