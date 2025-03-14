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لبنان
هذا هو الوضع الصحي لسلامة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-03-2025
|
02:15
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أكد
مصدر
طبي مطلع على الوضعية الصحية لحاكم مصرف
لبنان
السابق
رياض
سلامة أن وضعه غير
سليم
ويتدهور بسرعة ولديه عدد كبير من المشكلات في القلب حتى أن احدى كليتيه تعمل بنسبة ١٥ بالمئة فقط . المصدر تحدث لأحد أصدقاء سلامة قائلاً له: "صديقك في حالة إكتئاب وهو يكثر من شرب الدخان ( السيغار ) بمعدل ٤ أو ٥ في اليوم الواحد، مما أثر سلباً على صحته وتنتابه نوبات سعال من كثرة التدخين . المصدر لفت الى أن الفريق الطبي بدأ يعمل على أعصاب
الحاكم
لعدم إنهيارها كلياً .
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المصدر:
لبنان 24
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