هذا هو الوضع الصحي لسلامة

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أكد طبي مطلع على الوضعية الصحية لحاكم مصرف سلامة أن وضعه غير ويتدهور بسرعة ولديه عدد كبير من المشكلات في القلب حتى أن احدى كليتيه تعمل بنسبة ١٥ بالمئة فقط . المصدر تحدث لأحد أصدقاء سلامة قائلاً له: "صديقك في حالة إكتئاب وهو يكثر من شرب الدخان ( السيغار ) بمعدل ٤ أو ٥ في اليوم الواحد، مما أثر سلباً على صحته وتنتابه نوبات سعال من كثرة التدخين . المصدر لفت الى أن الفريق الطبي بدأ يعمل على أعصاب لعدم إنهيارها كلياً .