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لبنان
تحرك قواتي داعم للمرأة بلديا واختياريا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-03-2025
|
02:45
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مصدر
نسائي في "حزب القوات اللبنانية" الى أن
النائب
ستريدا جعجع والهيئات النسائية في القوات يحثان الكوادر في المدن والبلدات وخاصةً التي تمتلك فيها "القوات" حشداً ناخباً على إشراك
المرأة
في
المجالس
البلدية، ليس من ناحية الشكل فقط بل بكوتا تتراوح بين ٣٥ و٤٠ بالمئة من أعضاء كل مجلس بلدي ، والأفضل أن يكون هناك عدد من رؤساء البلديات
سيدات
فاعلات .
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المصدر أشار الى أن
النائب
ستريدا جعجع تسعى الى تطبيق هذا المعيار إنطلاقاً من بلديات قضاء جبة
بشري
حيث للقوات قدرة على تشكيل أفضل نوعية مجالس بلدية بالشكل والمضمون .
المصدر ختم أن هناك إمكانية لنجاح هذا الخيار في بلدات وعدم نجاحه في بلداتّ أخرى .
المصدر:
لبنان 24
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