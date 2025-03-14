تحرك قواتي داعم للمرأة بلديا واختياريا

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لفت نسائي في "حزب القوات اللبنانية" الى أن ستريدا جعجع والهيئات النسائية في القوات يحثان الكوادر في المدن والبلدات وخاصةً التي تمتلك فيها "القوات" حشداً ناخباً على إشراك في البلدية، ليس من ناحية الشكل فقط بل بكوتا تتراوح بين ٣٥ و٤٠ بالمئة من أعضاء كل مجلس بلدي ، والأفضل أن يكون هناك عدد من رؤساء البلديات فاعلات .المصدر أشار الى أن ستريدا جعجع تسعى الى تطبيق هذا المعيار إنطلاقاً من بلديات قضاء جبة حيث للقوات قدرة على تشكيل أفضل نوعية مجالس بلدية بالشكل والمضمون .المصدر ختم أن هناك إمكانية لنجاح هذا الخيار في بلدات وعدم نجاحه في بلداتّ أخرى .