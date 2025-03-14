24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
2
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-03-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما توقفت عام 2019 إثر الأزمة
المالية
التي عصفت بلبنان، عادت المصارف اللبنانية لمنح القروض ويتم الإتصال بالعملاء لإطلاعهم عن عودة هذه الخدمة.
Advertisement
وفي هذا الإطار، يعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "
لبنان
24
" ان "عودة القروض بمثابة
مشروع
لإعادة إنعاش المصارف على الرغم من التعثّر الذي
وقعت
فيه منذ عام 2019 ويترافق ذلك مع غياب كلي لأي إجراءات سواء قضائية او إصلاحية او رقابية بحقها".
وأضاف: "على الرغم من غياب الإجراءات الرادعة بحق المصارف خلال السنوات الماضية تمّ إطلاق
دورة
مصرفية جديدة سميت بـ "الفريش" بدأت تستقطب الودائع وتحصل على أموال، واطمأن المودعون ان الودائع "الفريش" لن تحتجز ولن يصيبها ما أصاب الودائع القديمة فأصبح لدى المصارف من "المكون الودائعي" ما يسمح لها بأن تعيد منح القروض والتسليفات ولكن بشروط مضبوطة كي تعمل على ما يسمى "خلق النقد" .
وتابع علامة شارحا: "كل وديعة مصرفية يتم اشتقاقها او استعمالها 9
مرات
في عملية التسليف وبفوائد مرتفعة فتحقق المصارف أرباحا كبيرة وبدأ بعضها باستثمار هذا الأمر من خلال منح قروض لشراء السيارات على ان يتوسع لاحقا ليشمل قطاعات تدريجية وصولا إلى القطاع الإسكاني، خاصة وانه يتم الحديث حاليا عن طرح جدي لاعطاء قروض لأصحاب الأملاك والأبنية المُهدمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على ان يكون نصف المبلغ المتوجب هبة عن طريق صندوق الإعمار والنصف الثاني عن طريق قرض مصرفي بفوائد صفر ولمدة 10 سنوات لإعادة الإعمار".
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ليبيا تعلن إعادة العمل بحقل "الصباح" النفطي بعد توقف دام 10 سنوات
Lebanon 24
ليبيا تعلن إعادة العمل بحقل "الصباح" النفطي بعد توقف دام 10 سنوات
14/03/2025 10:01:09
14/03/2025 10:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: أريد ان اترك بعد 6 سنوات وضميري مرتاح
Lebanon 24
الرئيس عون: أريد ان اترك بعد 6 سنوات وضميري مرتاح
14/03/2025 10:01:09
14/03/2025 10:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: فرنسا وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر في أوكرانيا
Lebanon 24
ماكرون: فرنسا وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر في أوكرانيا
14/03/2025 10:01:09
14/03/2025 10:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة تؤجّل قرار تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين لمدّة 3 أشهر
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة تؤجّل قرار تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين لمدّة 3 أشهر
14/03/2025 10:01:09
14/03/2025 10:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
للرياضيين.. هكذا يمكنكم الحفاظ على نشاطكم خلال رمضان
Lebanon 24
للرياضيين.. هكذا يمكنكم الحفاظ على نشاطكم خلال رمضان
03:30 | 2025-03-14
14/03/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تغيّر الانتخابات النيابية المقبلة التوازنات الحالية؟
Lebanon 24
هل تغيّر الانتخابات النيابية المقبلة التوازنات الحالية؟
04:00 | 2025-03-14
14/03/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: لا بد من خطة واضحة لإعادة الإعمار
Lebanon 24
هاشم: لا بد من خطة واضحة لإعادة الإعمار
03:52 | 2025-03-14
14/03/2025 03:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل في ذكرى 14 آذار: اللبنانيون مصمّمون على استعادة بلدهم سيداً حراً مستقلاً
Lebanon 24
الجميّل في ذكرى 14 آذار: اللبنانيون مصمّمون على استعادة بلدهم سيداً حراً مستقلاً
03:33 | 2025-03-14
14/03/2025 03:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الصادق يشيد بأداء الوزراء الجدد
Lebanon 24
الصادق يشيد بأداء الوزراء الجدد
03:28 | 2025-03-14
14/03/2025 03:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!
Lebanon 24
حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!
11:04 | 2025-03-13
13/03/2025 11:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل
Lebanon 24
هذه السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل
08:03 | 2025-03-13
13/03/2025 08:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجناة يقيمون في منزل مقابل لها.. ابنة الأم السورية "المكلومة" التي هزت العالم تروي تفاصيل مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
الجناة يقيمون في منزل مقابل لها.. ابنة الأم السورية "المكلومة" التي هزت العالم تروي تفاصيل مؤلمة (فيديو)
05:22 | 2025-03-13
13/03/2025 05:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة اغتيالات "قادة حزب الله".. رسائل نفسية وعسكرية
Lebanon 24
قصة اغتيالات "قادة حزب الله".. رسائل نفسية وعسكرية
12:30 | 2025-03-13
13/03/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء أقرّ التعيينات العسكريّة... إليكم مقررات الجلسة
Lebanon 24
مجلس الوزراء أقرّ التعيينات العسكريّة... إليكم مقررات الجلسة
06:38 | 2025-03-13
13/03/2025 06:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:30 | 2025-03-14
للرياضيين.. هكذا يمكنكم الحفاظ على نشاطكم خلال رمضان
04:00 | 2025-03-14
هل تغيّر الانتخابات النيابية المقبلة التوازنات الحالية؟
03:52 | 2025-03-14
هاشم: لا بد من خطة واضحة لإعادة الإعمار
03:33 | 2025-03-14
الجميّل في ذكرى 14 آذار: اللبنانيون مصمّمون على استعادة بلدهم سيداً حراً مستقلاً
03:28 | 2025-03-14
الصادق يشيد بأداء الوزراء الجدد
03:16 | 2025-03-14
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
فيديو
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
02:26 | 2025-03-14
14/03/2025 10:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
14/03/2025 10:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
14/03/2025 10:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24