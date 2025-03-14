بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت

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بعدما توقفت عام 2019 إثر الأزمة التي عصفت بلبنان، عادت المصارف اللبنانية لمنح القروض ويتم الإتصال بالعملاء لإطلاعهم عن عودة هذه الخدمة.وفي هذا الإطار، يعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "" ان "عودة القروض بمثابة لإعادة إنعاش المصارف على الرغم من التعثّر الذي فيه منذ عام 2019 ويترافق ذلك مع غياب كلي لأي إجراءات سواء قضائية او إصلاحية او رقابية بحقها".وأضاف: "على الرغم من غياب الإجراءات الرادعة بحق المصارف خلال السنوات الماضية تمّ إطلاق مصرفية جديدة سميت بـ "الفريش" بدأت تستقطب الودائع وتحصل على أموال، واطمأن المودعون ان الودائع "الفريش" لن تحتجز ولن يصيبها ما أصاب الودائع القديمة فأصبح لدى المصارف من "المكون الودائعي" ما يسمح لها بأن تعيد منح القروض والتسليفات ولكن بشروط مضبوطة كي تعمل على ما يسمى "خلق النقد" .