إليكم السيرة الذاتية للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله

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أقرت الحكومة اللبنانية أمس التعيينات الأمنية، حيث عيّن مجلس في جلسته المنعقدة في قصر رائد مديراً عاماً لقوى الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.ونشرت في على صفحتها عبر منصة "إكس"، الذاتية للمدير العام الجديد رائد عبدالله، الذي سمّاه مجلس اليوم في جلسة التعيينات.