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لبنان

إليكم السيرة الذاتية للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله

Lebanon 24
14-03-2025 | 02:18
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أقرت الحكومة اللبنانية أمس التعيينات الأمنية، حيث عيّن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا العميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
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ونشرت قوى الأمن الداخلي في لبنان على صفحتها عبر منصة "إكس"، السيرة الذاتية للمدير العام الجديد اللواء رائد عبدالله، الذي سمّاه مجلس الوزراء اليوم في جلسة التعيينات. 
 
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