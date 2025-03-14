اليونسكو تدعم "تلفزيون لبنان" بكاميرات وأجهزة لحفظ الأرشيف

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اجتمع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في مبنى "تلفزيون لبنان"، مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت كونستانزا فارينا، يرافقها مسؤول الاعلام و التواصل في اليونسكو جورج عواد ورئيسة التربية الإعلامية ادلين هولان.وتناول البحث استكمال المشاريع بين اليونسكو ووزارة الإعلام، واللقاء المرتقب في مكتب اليونسكو في بيروت في 19 آذار الجاري، إلى الأمور المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية والسياسة الأخبار الكاذبة، وموضوع الذكاء الاصطناعي.بعد الاجتماع قال مرقص:"بحثنا في نقاط عدة تتعلق بكيفية الحصول على الدعم الذي تمت مناقشته مرارا، وتوصلنا الى مخرجات واضحة لناحية تسلم عدد من الكاميرات في وقت قريب جدا، وآلات بحفظ الأرشيف العائد إلى تلفزيون لبنان والذي يشكل ثروة بالنسبة إلى اللبنانيين، وقد تحدد في 19 آذار الجاري". (الوكالة للإعلام)