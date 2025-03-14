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لبنان

الصادق يشيد بأداء الوزراء الجدد

Lebanon 24
14-03-2025 | 03:28
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راى  النائب وضاح الصادق عبر منصة "اكس"، "تطورا نوعيا لافتا في أداء الوزراء الجدد، خصوصًا في تعاملهم مع مجلس النواب. فلأول مرة يحرص الوزراء على تقديم خطط واضحة منذ تسلّمهم مهامهم، كما فعل وزير الاقتصاد عامر البساط بطرح خطة اقتصادية متكاملة، وكذلك فعل وزير الطاقة والمياه جو صدّي الذي قدّم رؤية وخطة شاملة لإعادة المياه إلى العاصمة".
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ولفت الى ان" هذه الخطوات تؤكد وجود ذهنية مختلفة في العمل، والتزاما بمنهجية التخطيط، مما يعزز الثقة في إمكانات الحكومة على تحقيق الإصلاح والإنقاذ المنشودين".
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