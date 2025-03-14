الصادق يشيد بأداء الوزراء الجدد

Advertisement

راى وضاح الصادق عبر منصة "اكس"، "تطورا نوعيا لافتا في أداء الجدد، خصوصًا في تعاملهم مع مجلس النواب. فلأول مرة يحرص على تقديم خطط واضحة منذ تسلّمهم مهامهم، كما فعل وزير عامر البساط بطرح خطة اقتصادية متكاملة، وكذلك فعل وزير والمياه جو صدّي الذي قدّم رؤية وخطة شاملة لإعادة المياه إلى العاصمة".الى ان" هذه الخطوات تؤكد وجود ذهنية مختلفة في العمل، والتزاما بمنهجية التخطيط، مما يعزز الثقة في إمكانات الحكومة على تحقيق الإصلاح والإنقاذ المنشودين".